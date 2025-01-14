Türk savunma sanayisinin yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN’ın ikinci prototipi ilk kez görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştiren 5. nesil savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 yılında gerçekleştirmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde geliştirilen ikinci prototip, ilk kez görüldü.