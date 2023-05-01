Savunma Sanayi Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir Milli Muharip Uçağın hedefinin gerçekleştirilecek olan yer testlerinin ardından gökyüzü olduğunu açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen ‘Bugün “İstikbal’ İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’na katıldı. Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili açıklamalarda bulunan Demir, MMU’nun hedefinin gerçekleştirilecek olan yer testlerinin ardından gökyüzü olduğunu açıkladı.

“Türkiye ürünleri dikkat çeken bir ülke oldu”

Türkiye Havacılık sektörü için özel ve çok iddialı projelerin görücüye çıktığı bir gün olduğunu dile getiren Demir, “Buradaki heyecanı görüyoruz. Bir taraftan İstanbul’da TEKNOFEST heyecanını yaşarken burada da yine havacılık anlamında dört ürünümüzün lansmanını görmüş oluyoruz. Havacılıkta artık Türkiye, dünyada sözü geçen, söz edilen ve ürünleri dikkat çeken bir ülke oldu. İlk büyük farkımızı SİHA’larla oluşturduk. Şimdi insanlı uçaklarda da, daha sonra da insanlı-insansız uçak karmasının yaptığı görevlerle de oluşturmuş olacağız. Ülkemiz için aslında yıllardır özlemini çektiğimiz ‘Göklere hakim olmak’ konusundaki o hayallerimizin gerçekleştiği ve birden fazla platformda çeşitli ortamlarda gerçekleştirdiği döneme gelmiş bulunduk” ifadelerini kullandı

“Sıradaki hamlemiz yer koşulları ve testleri sonrası uçuş”

MMU özelinde açıklamalarda bulunan Demir konuşmasına şöyle devam etti:

“Sıradaki hamlemiz yer koşulları ve testleri sonrası uçuş. Uçuşu da mümkün olduğu kadar emniyetli şekilde yapmak için hazırlıklar bütün gücüyle devam edecek. Tabii çok ileri bir sistem, ileri sistemlerin entegrasyonu var; bunların hemen hemen hepsi de yerli. Önemli bir kısmı da ilk defa yapılıyor. O yüzden hepsini uçuşa emniyetli şekilde sahaya vermek istiyoruz.”

Ortaya çıkan ürünlerde emeği olan inşalara teşekkür eden Demir, “Bu coşku hepimizin. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Aslında bir fiil çalışan her ferdimiz her arkadaşımız bu konuda büyük bir özverili çalıştılar. Tabi onlara bu motivasyonu veren de milletimizin beklentisi. Milletimizin beklentisi yükseldi, onlar bu yaptıkları ürünlerle milletimizin ne kadar gurur duyacağını bilmeleri kendilerine güç oldu. Bu enerjiyle çalıştılar ve çalışmaya devam edecekler” diye konuştu.