Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçağı’nın son montaj hattına girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçağı’nın son montaj hattına girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yurt içi imkanlarla üretilen Milli Muharip Uçağı’nın son montaj hattına girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, paylaşımında, “Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdi. Böylece kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Milli Muharip Uçağımızı ilmek ilmek örerek montajını tamamlayıp hangardan çıkaracağız. Hep söylüyoruz. Bu iş gönül işi. Yüreğimizi ve aklımızı birleştirip bu Kızıl Elma yolculuğunda başarıya ulaşacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretimi gerçekleştirilen Milli Muharip Uçağı’nın, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16’ların yerini alması bekleniyor.