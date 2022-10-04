Kadın kahramanları anmak için Türkiye’nin dört bir tarafına bisikletiyle pedal çeviren gezgin Orhan Kotluk, İzmir’den bisikletiyle yola çıkarak 950 kilometre yol katedip Milli Mücadele kahramanı Şehit Şerife Bacı’nın mezarını ziyaret etti.

Kadın kahramanları anmak için Türkiye’nin dört bir tarafına bisikletiyle pedal çeviren gezgin Orhan Kotluk, İzmir’den bisikletiyle yola çıkarak 950 kilometre yol katedip Milli Mücadele kahramanı Şehit Şerife Bacı’nın mezarını ziyaret etti.

İzmir’de yaşayan ve 17 yıldır Türkiye’nin dört bir tarafında bulunan kadın kahramanları anmak için bisikletiyle pedal çevirerek giden Orhan Kotluk’un bu seferki durağı Milli Mücadele döneminin sembol isimlerinden Şehit Şerife Bacı’nın mezarı oldu. Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Şehit Şerife Bacı’nın mezarını ziyaret etmek için 950 kilometre pedal çeviren Orhan Kotluk, 10 gün önce İzmir’in Karşıyaka ilçesinden hareket etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından Türk bayrağı teslim edilerek uğurlanan Kotluk, bisikletiyle 10 günlük yolculuğunun sonunda Kastamonu’nun Seydiler ilçesine ulaştı. 950 kilometre pedal çeviren Orhan Kotluk, Seydiler’de şehitlikte bulunan Şehit Şerife Bacı’nın mezarına gidip dua etti. Ayrıca Seydiler Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şerife Bacı Kültür Evini de gezen Orhan Kotluk, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan’ı da makamında ziyaret ederek İzmir’den aldığı Türk bayrağını teslim etti.

“950 kilometre pedal çevirerek 10 günlük yolculuk sonrasında Seydiler’e ulaştım”

“Şehitlere Vefa Pedalı” bisiklet turu çerçevesinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinden Zübeyda Hanım’ın mezarından yola çıktığını belirten 45 yaşındaki Orhan Kotluk, “2005 yılından bu yana farkındalık oluşturmak için bisiklet turları yapıyorum. Daha çok yaptığım turlar bu vatanın aziz şehitlerine anısına oluyor. Onlar adına pedal çevirerek onları yad etmek istiyorum ve yeni nesile de mesaj vermek istiyorum. Bu durumda milli mücadele yıllarında kahramanlık gösteren tüm Türk kadınları anısına İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Zübeyda Hanım’ın mezarından Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan almış olduğum şanlı Türk bayrağıyla birlikte 10 günlük yoluculuk sonrasında Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde bulunan Şehit Şerife Bacı’nın mezarına geldim. Ne mutlu bize böyle kahraman Türk kadınlarımız bu vatanı bizlere emanet bıraktılar. Canla başla savaştılar, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun” dedi.

“Bisiklet turuyla kadın kahramanlarımızı anmak istedim”

Kadın kahramanları anmak istediğini ve bu yüzden yola çıktığını dile getiren Kotluk, “Toplamda 950 kilometre pedal çevirdim. 10 gündür pedal çeviriyorum, şu anda Seydiler ilçemize ulaştım. Burada da mezarda dua edip ardından İzmir’e dönüş yolculuğuna geçeceğim. Şehit Şerife Bacı’nın hayatı, benim gözlerimi yaşarttı. Bir kadın olarak kucağında bebeğiyle kağnılarla askere cephane taşırken kış mevsimi, zemheri soğuk, yiyecek yok, kısıtlı imkanlar var. Buna rağmen ben tek başıma giderim diyerek ortaya atılıyor. Bebeğini ve mermiyi korumaya alıp kendisini siper ederek hayatını kaybediyor. Benim milli mücadelede başlıca kahramanım Şerife Bacı’dır. Milli Mücadele kahramanlarımızın sayısı çok fazla ama kucağında bebeğiyle şehit olması benim için ayrı bir kahramandır. Şerife Bacı’ya şükranlarımı sunuyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor, şu an burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Allah bana bu gücü verdiği sürece sağlığım daim olduğu sürece ecdatlarımız için tekrar pedal çevirerek uzak yollara düşmeye, dağları bayırları aşmaya yola çıkacağım inşallah. Bundan öncede Sarıkamış’a gittim, 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu Soğanlı mevkiinde Allah’u Ekber dağına çıktım 3 bin 200 rakımda” diye konuştu.

“Sağlığım elverdikçe bu tür turlar yapmaya devam edeceğim”

İzmir’den aldığı Türk bayrağını Seydiler Belediyesi’ne teslim ettiğini ifade eden Kotluk, “Yolculuğum sırasında zorlandığım kesimler oldu ama Anadolu halkının sıcak kanlı, iyimser, misafirperver davranışları yolculuğumuzun zor taraflarını atlattık. Ankara’nın Polatlı ilçesinde Halide Edip Adıvar Kadın Kahramanlar Müzesi’nde buraya da şanlı bayrağımızı teslim ettim. Ardından Ankara’nın Polatlı ilçesinde Sakarya Meydan Muhaberesi’nin yaşandığı tepede Polatlı Tarihi Alanlar Başkanlığı’nı da ziyaret edip ayrıca bir bayrak verdim. Şimdi de Seydiler’de Şehit Şerife Bacı’yı ziyaret ediyorum. Sağlığım elverdikçe bu tür turlar yapmaya devam edeceğim. Şu anki projem çerçevesinde Cumhuriyetin 100. yılında bir kadın kahramanımızı ziyaret etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Mehmet Erdoğan. “Orhan kardeşimiz gibi insanlar oldukça ilelebet payidar kalacağız”

Kendisine teslim edilen Türk bayrağını öperek teslim alan Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan ise, “İzmir’den Zübeyda anamızdan böyle güzel bir düşünce ile 950 kilometre bisikletiyle pedal çevirerek kat ettiği yol sonrası Şehit Şerife Bacı’nın memleketine gelen kardeşimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Aldığı Türk bayrağını da bizlere teslim etmesi bana onur ve gurur verdi. Kendilerine özellikle bu yüzden teşekkür ediyorum. Aldığımız bu bayrağı Şerife Bacı’mız adına ve anısına edebi belediyemizde güzel bir yerde muhafaza edeceğiz, koruyacağız. Bu memleket kolay kazanılmamıştır. İlelebet payidar kalacağını hepimiz biliyoruz ama bu konuda bizlere büyük görevler düşüyor. Orhan kardeşimiz gibi insanlar vatan, millet sevdalısı insanlarımız oldukça ilelebet payidar kalacağız” ifadelerini kullandı.