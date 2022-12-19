Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, milli mücadelede ilk kurşunun atılışının 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, milli mücadelede ilk kurşunun atılışının 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama töreni, Numuneevler mahallesinde bulunan İlk Kurşun Parkı’nda yapıldı. saygı çelenginin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende bir manga asker, saygı atışı yaptı. İlk kurşun konulu şiir, resim, kompozisyon, atletizm ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.Daha sonra ilk kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş ve arkadaşlarının Özerli ve Yeşilköy mahallelerinde bulunan kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Astsubay Üst Çavuş Tuğba Şimşek, dünya tarihi boyunca Türk milletinin hiçbir zaman esarete ve köleliği kabul etmeyerek, vatan ve bayrak için her zaman omuz omuza kenetlenmesini bilen tek millet olduğunu belirtti.

Şimşek; “104 sene önce kurtuluş savaşını başlatan Dörtyol halkı bu onurlu mücadelesi milli davamızı ateşlemiş ve bütün mazlum milletlere örnek olmuştur. 19 Aralık 1918 sadece Türk milletinin değil tüm dünyanın tanık olduğu kutlu ve haklı bir zaferin başlangıç tarihi olmuş ve bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm yurda yayılmıştır ” dedi.

Düzenlenen törene Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol, kurum amirleri, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.