Bilecik’te Milli Mücadele döneminde şehit olan Müftü Mehmet Nuri Efendi kabri başında dualarla anıldı.

Milli Mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şahadetinin 102’nci yılında merkeze bağlı Deresakarı köyündeki kabri başında dualarla anıldı. Deresakarı Köyü Camisi’nde Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Vekili Akgün Corav, Vali Yardımcıları Şahin Arsal ve Vedat Yılmaz, İl Müftüsü Ali Erhun, Köy Muhtarı Yaşar Öztiryaki, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve vatandaşlar, Mehmet Nuri Efendi’nin türbesini ziyaret etti.

İl Müftüsü Erhun ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele’nin başlamasıyla Mehmet Nuri Efendi’nin cami kürsülerinde, çarşı ve pazar meydanlarında yaptığı etkili konuşma ve vaazları ile halkı bilinçlendirmeye çalıştı, milleti düşman işgaline karşı sonuna kadar direnmeyi teşvik ederek direnişin Bilecik’teki örgütleyicisi oldu. Rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.