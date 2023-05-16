Adana’nın Kozan ilçesinde Milli Mücadele dönemi kahramanlarından şehit kaymakam Saim Bey, kabri başında anıldı.

Kozan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Feke Kaymakamı ve Güney Cephesi Milli Kuvvetler Komutanı Saim Bey için anma programı düzenledi. İlçe mezarlığında düzenlenen anmaya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve diğer protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda gençlere milli kahraman Saim Bey’in hayatı hakkında bilgi verildi ve vatanseverlik duygusunun önemi vurgulandı.Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, Saim Bey’in kabir ile şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, milli kahramanların anlatılarak gençlere ülkenin zor şartlar altında nasıl kurulduğunun ve nasıl sahip çıkılması gerektiğinin aktarıldığını ifade etti.