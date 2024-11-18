Milli mücadele kahramanı, Feke Kaymakamlığı görevini yürütürken Osmaniye’de şehit olan Kozanlı Saim Bey, şehadetinin 104. yılında Adana’nın Kozan ilçesinde dualarla anıldı.

Tufanbeyli’den Osmaniye’ye kadar bütün ilçelerin kurtuluşunda önemli rol oynayan Şehit Kaymakam Saim Bey için Kozan Mezarlığı’ndaki şehitlikteki kabri başında Kozan Kaymakamlığı öncülünde anma programı düzenlendi.

Yusuf Baysal Anadolu Lisesi, TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu, Şehit Yusuf Demiryürek İlkokulunun hazırladığı anma programında, öğrenciler ellerinde kırmızı güller ve vatan sevdası şiirleri ile Şehit Kaymakam Saim Bey’in kurtuluş mücadelesini aktardı. Kozan Kaymakamı Bahattin Alparslanköylü, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Saimbeyli Belediyesi, Kozan Belediyesi temsilcileri, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Kur’an-ı Kerim’in tilaveti okundu. Başta Saim Bey olmak üzere, tüm şehitler için dua edildi. Tarihçi Yazar Yusuf Delikoca’nın Saim Bey’i anlatımı, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve ikramlar ile program sona erdi. Anma programı, şehitlerin mezarlarına kırmızı güller bırakılmasıyla tamamlandı.