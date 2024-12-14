Denizli’de iki İstiklal Madalyası ile onurlandırılan Milli Mücadele kahramanı Müftü Ahmet İzzet Çalgüner, mezarı başında minnetle anıldı.

Milli Mücadele döneminde önemli bir liderlik üstlenen ve 40 yılı aşkın süre Çal Müftülüğü görevini yürüten Müftü Ahmet İzzet Çalgüner, Denizli’nin Çal ilçesi Süller Mahallesi’nde mezarı başında düzenlenen programla anıldı. Milli Mücadele’deki fedakarlıkları ve halkına hizmetleri dolayısıyla iki İstiklal Madalyası ile onurlandırılan Çalgüner, dualarla ve minnetle anıldı.

Anma törenine Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, İlçe Jandarma Komutanı Emirhan Erşan, İlçe Müftüsü Abdullah Vurucu, Süller Mahalle Muhtarı Mustafa Böceci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Müftü Ahmet İzzet Çalgüner’in bağımsızlık mücadelesindeki katkıları ve manevi liderliği bir kez daha hatırlatıldı.

Programda, okunan duaların ardından Çalgüner’in Milli Mücadele sürecindeki fedakarlıkları ve Çal halkına hizmetleri üzerine konuşmalar yapıldı. Bağımsızlık ruhuna yaptığı katkılarla anılan Çalgüner’in hatırası, dualarla yad edildi.