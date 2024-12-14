Manisa Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele kahramanı Müftü Alim Efendiyi andı. Manisa’nın Milli Mücadele kahramanlarından ve Kurtuluş Savaşı sırasında şehrin savunulmasında ön saflarda yer alan Müftü Alim Efendi, vefatının 94. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Çatal mezarlığındaki kabrinde gerçekleşen anma programında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Müftü Alim Efendi’yi rahmetle yad ettiler. Müftü Alim Efendi’nin hayatı ve mücadelesi hakkında bilgiler verildiği törende Kurtuluş Savaşı’ndaki önemli rolü ve Manisa’ya olan hizmetleri bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, dua ederek Müftü Alim Efendi’nin ruhuna dualar okudu ve kabrine karanfil bıraktılar. Anma töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Müftü Alim Efendi için yaptırdığı bilgi panosu Büyükşehir görevlileri ve Alim Efendi’nin yakınları tarafından ziyaret edildi.

Anma programı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Müftü Alim Efendi’nin torunları, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Müftü Alim Efendi kimdir?

Ahmet Âlim Efendi, 1874 yılında Manisa’da doğan eski Manisa Müftüsüdür. Babası Müderris Mehmed Ârif Efendi olan Âlim Efendi, uzun yıllar Manisa Müftülüğü görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda İstiklal Madalyası sahibi olan Âlim Efendi, Yunan İşgali sırasında Manisa Müftüsü olarak görev yapmış ve Kurtuluş Savaşı’na destek vermiştir. İşgal döneminde görevinden alınan Âlim Efendi, işgalden sonra tekrar Manisa Müftülüğü görevine dönmüştür. Manisa’da, Âlim Efendi’nin anısına ithafen "Müftü Ahmet Alim Efendi İmam Hatip Ortaokulu" bulunmaktadır. Ahmet Âlim Efendi’nin mezarı, Manisa’daki Çatal Mezarlığı’nda yer almaktadır.