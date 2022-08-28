Milli mücadelenin 100.yıl dönümünde “Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak Müze’si” Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımlarıyla açıldı.

Milli mücadelenin 100.yıl dönümünde “Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak Müze’si” Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımlarıyla açıldı.

Geçtiğimiz günlerde bir dizi programlar için Uşağa gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, buradaki programlarında çeşitli ziyaretler düzenledi. Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz, Uşak Dokur Evi’ne giderek el yapımı halı, kilim yapımlarını inceledi. Burada çalışan dokumacı kadınlarla da sohbet etti. Kilim ve halı yapımlarında bilgiler alan Bakan Özkan Yavuz, sonrasında çalışa dokumacıların yardımıyla halı dokudu. Günde 7 bin dokuma nakış attıklarını öğrenen Bakan Özkan Yavuz, çalışanlara tepkisini “Maşallah” diyerek gösterdi.

Milli Mücadele 100.Yıl Diorama 1922 Uşak Müzesi Bakan Özkan Yavuz katılımıyla açıldı.

Yapılan çeşitli ziyaretlerin ardından Milli Mücadele 100.Yıl Diorama 1922 Uşak Müzesi açılışına katılan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, burada yaptığı açıklamalarda bu çalışmaları şehri ayağa kaldıracak ve çocuklara en güzel anlatacak bir çalışma olduğunu düşündükleri için son derece önemsediklerini belirtti.

Açılış konuşmasını yapmak için alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “En büyük alkışı; bu memleketin, Uşak’ımızın kurtuluşunu bizlere hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hak ediyorlar. Onlar olmasalardı biz bu topraklarda, Uşak’ımızda özgür bir biçimde yaşayamazdık, dolaşamazdık” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle birlikte açılan müzeyi Uşak Valisi Turan Ergün, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak AK Parti Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve çok sayıda ziyaretçi 12 kat ve her katın 144 metrekare olduğu müzeyi gezerek eserler hakkında da bilgiler aldı.