Geleneksel Türk Ocağı kahvaltısıyla eğitime başlayan Millî Mefkûre Mektebinin 2024-25 dönemi açılış Konferansını Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un “Türk Birliği’nin Jeopolitik Önemi: Birliği Oluşturma Yolundaki Engeller ve İmkânlar” konulu konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Okur, dünyanın küresizleşmeye doğru ilerlediğini ve geçmişte benzerleri yaşanmış bir tarihi kırılma sürecinde ilerlediğimizi belirtti. Kırılmanın, normal değişimlerden farklı olarak jeopolitik dengelerin, ekonomi-politik ilişkilerin ve anlam-değer dünyasının eş zamanlı krizlerle küre ölçeğinde çatışmacı bir zemine kayması anlamına geldiğini ifade eden Okur, uluslararası sistemdeki küreselleşme dinamiklerinin yerini başka dinamiklere bıraktığını, yeryüzünün dünyalara ayrıldığı bir ortamda Türkiye ve Türk dünyasının kendi anlam-değerleri ışığında önce bir dünya, sonra da bir medeniyet inşa etmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, şunları söyledi;

“Bu kırılmalar bizlere, dünyalar içinde Türk dünyasını kurmamız için bazı fırsatlar sunduuyor. Ama önümüzde ciddi sorunlar var. Türk dünyasının ve Türkiye’nin kaynak meseleleri var. Bunları aşmak için ortak projeler geliştirmenin Türk milletinin menfaatlerine uygun olacaktır. Türkler tarihlerinde iki kez dünya kurdular, bunlardan ilki Türkistan’da, diğeri ise Selçuklu-Osmanlı asırlarında gerçekleşti. Türklüğün dünya kurucu vasıfları ve ağırlığı sebebiyle diğer dünya projelerine dâhil edilmek istenmiyor. Türklüğün bu tarihî hafızası, yeniden inşa edilecek dünyamız bakımından önemi.

“Gençlerin, Türk dünyasının kurulması yolundaki işlerde öncü olmaları gerekiyor”

Okur, Eskişehir Türk Ocağı’nda bulunan gençlere, Türk dünyasının kurulması yolundaki işlerde öncü olmaları gerektiğini; millî-devleti kuran iradenin Türk Ocaklarında filizlendiğini ve aynı şekilde Türk dünyasının kuruluşuna da Ocaklı gençlerin önayak olacaklarını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

75 üniversite lisans ve yüksek lisans öğrencisinin ve dışarıdan dinleyicilerin takip ettiği konferansın sonunda çok sayıda soru soruldu ve sonunda günün anısına topluca fotoğraf çekildi, kahvaltı ikram edildi.

Eskişehir Türk Ocağı’nın 20 yıldır devam ettirdiği Milli Mefkûre Mektebi, üniversite öğrencilerinin özellikle Dil, Tarih, Coğrafya, Siyaset Bilimi, Hukuk ve Felsefe gibi alanların yanı sıra diğer beşerî ve pozitif bilimlerde kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Ön kayıtla 50 öğrencinin alındığı MMM iki yıllık diplomalı bir eğitim sunuyor.