Balıkesir’in en önemli caddelerinden birisi olan Milli Kuvvetler Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Milli Kuvvetler Caddesi’ndeki çalışmalar iki etap halinde sürdürülürken, caddenin kullanıma Balıkesir’in kurtuluş günü olan 6 Eylül’de açılması planlanıyor.

Balıkesir’in en önemli caddelerinden birisi olan Milli Kuvvetler Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Milli Kuvvetler Caddesi’ndeki çalışmalar iki etap halinde sürdürülürken, caddenin kullanıma Balıkesir’in kurtuluş günü olan 6 Eylül’de açılması planlanıyor.

Milli Kuvvetler Caddesi’ndeki düzenleme çalışmalarının Balıkesir’in kurtuluşunun 100’ncü yıldönümünde tamamlanması için ekipler gece-gündüz demeden çalışmalarını yoğunlaştırdı. Balıkesir’in en önemli caddesi konumundaki Milli Kuvvetler’de yapılan çalışmalarda daha önce parke taşı olan yol sıcak asfalta çevrilirken, yayaların kullanım alanları da iki katına çıkarıldı. Yaya kaldırımlarının genişletilerek araç trafiğinin tek şeride düşürüldüğü düzenlemede yol boyunca esnafın kullanımına sunulacak mal indirme peronları da yer alıyor.

Kapsamlı bir çalışma sonrasında yapılan düzenleme çalışmalarında sona yaklaşılırken, Büyükşehir Belediyesine bağı ekipler de Balıkesir’in düşman işgalindin kurtuluşunun 100’ncü yıldönümü olan 6 Eylül tarihine yetiştirmek için mesai süresini de uzattı. Gündüz yaya kalabalığının yoğun olduğu caddede çalışmalarda sıkıntı yaşanırken, gece saatlerinde ise çalışmalar daha yoğun olarak gerçekleşiyor.