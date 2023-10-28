13 yaşındaki milli karting pilotu Alp Aksoy 51 yıldır düzenlenen ve dünyanın en eski karting yarışlarından olan Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma unvanını elde etti.

Milli karting pilotu Alp Aksoy, 51 yıldır düzenlenen Industrie Kupası’nda boy gösterdi. Sıralama turlarında kendi grubunda 3. olan Alp, ilk eleme yarışını 4.’lükle tamamladı. İkinci eleme yarışında kazaya karışan 13 yaşındaki genç pilot, yarı finale 12. Sırada başlayıp 5. sırada bitirdi. Final yarışındaki startıyla 3.’lüğe yükselen Alp, üçüncü virajda yaptığı atakla 2.’liğe yükseldi ve damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Genç pilot, bu organizasyonda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma unvanını elde etti.

Birçok Formula 1 pilotunun katıldığı Industrie Kupası’nda Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi dünya şampiyonları da çıktı.

Ferrari Driver Academy’nin Tony Kart fabrika pilotu olarak yarışan Aksoy, 2023 sezonunda elde ettiği başarılardan dolayı 2026 yılında Formula 4’te yarışma teklifi aldı. Şimdiden Formula 4 kontratını imzalayan genç pilot, 2030 yılında ilk Türk Formula 1 pilotu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.