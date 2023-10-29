Karate sporuna uzun yıllar hizmet eden ve 55 artı Veteranlar Balkan Karate şampiyonu milli karateci Eyüp Olugi, karnının üzerine koyduğu 120 kiloluluk taşları balyozla kırdırdı.

Almanya Yurtdışı Türkleri karate Federasyonu kurucu 2’inci Başkanı ve Akkuşaklılar Geleneksel Karate Üsdatlar Birliği Kurucu Başkanı Eyüp Olugi, geldiği Kars’ta baba ocağı Mezra köyünde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için çalışmalarını sürdürdü. Olugi, kare şeklinde kestirdiği 10 adet ve yaklaşık 120 kilo taşı, sırt üzeri uzandığı sandalyelerde altında destek olmadan balyozla yardımıyla kırdırdı. Eyüp Olugi, yaptığı tehlikeli denemeyi, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde gerçekleştirmesi ise hemşehrilerini gururlandırdı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için çalışmalar yaptığını ifade eden milli karateci Eyüp Olugi, "Guinness Rekorlar çalışmalarım oldu. Midemde 140 zaman zaman 150 kilo hiç destek olmadan kırarak, mermer, beton, taş Guinness Rekorları’na hazırlıklarımdı ve Cumhuriyetimizin 100. yılı, kutlu olsun. Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun" dedi.

Olugi, "Bu denememim ardından İstanbul’a gideceğim. Guinness Rekorlar Kitabı’na noter huzurunda 140-145 kiloyu deneyerek dünyaca gururumuz, 18 kez Guinness Rekorları olan Namık Ekin hocamız vuracak. İnşallah sizlerin dualarınızla Guinness Rekorları’na gireceğim. 85 milyonu temsilen yola çıktım. Dualarınızı bekliyorum" diye konuştu.

1977 yılında Türkiye - Avusturya müsabakasında Türkiye’ye tek galibiyeti kazandıran Eyüp Olugi, Karate Milli Takımı’yla Balkan şampiyonu oldu. Olugi, uzun yıllar Almanya’da yüzlerce sporcu yetiştirdi. Karateden hiç kopmadı. 32. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nda 75 kiloda şampiyon olup, altın madalya alınca Balkan Karate Şampiyonası’na katılmak üzere tam üzere milli takıma çağrıldı.

Eyüp Olugi, 12 ülkenin katıldığı Balkan Karate Şampiyonası’nı milli takım forması altında şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektirdi. Olugi, şimdi de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için çalışmalar yürütüyor.