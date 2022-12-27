Turnuvaya katılmak için Bursa’dan Kocaeli’ye gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ’un bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay günü milli sporcunun arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada yanından geçen 2 şüphelinin "Bana mı laf attın?" dediği, bu sebeple kavga çıktığı, sporcunun bıçaklandığı ve yaralı halde kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kovalamaca anları yer aldı.

Turnuvaya katılmak için Bursa’dan Kocaeli’ye gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ’un bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay günü milli sporcunun arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada yanından geçen 2 şüphelinin "Bana mı laf attın?" dediği, bu sebeple kavga çıktığı, sporcunun bıçaklandığı ve yaralı halde kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kovalamaca anları yer aldı.

Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ’u (20) bıçaklamıştı. Kanlar içinde kaçmaya çalışan genç, yaklaşık 200 metre sonra peşinden koşan şüphelilerin yeniden saldırısına uğramıştı. Gündoğ, sırtından ve kalçasından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçmıştı. Ümit Eren Gündoğ’un Bursa Büyükşehir Belediyespor’un milli karatecisi olduğu ve turnuvalar sebebiyle İzmit’te olduğu öğrenilmişti.

"Bana mı laf attın"

Olay günü Umut Eren Gündoğ’un yemek yemek için konakladığı otelden sporcu arkadaşlarıyla birlikte çıktığı, arkadaşlarıyla konuştuğu sırada 2 şüphelinin kendisine "Bana mı laf attın?" dediği ve bu sebeple kavganın başladığı öğrenildi. Tarafların konuştuktan sonra bölgeden ayrıldığı fakat şüphelilerden birinin restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ’u sırtından bıçakladığı bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kalabalık bir grubun koşuşturması yer aldı.

Turnuva dolayısıyla Kocaeli’ye gelmişti

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olan Umut Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda devam eden Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar sebebiyle Kocaeli’de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler adliyede

Gündoğ’un bıçaklanmasına ilişkin şüpheliler E.C.A (20) ve E.A. (17) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit Eren Gündoğ’un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Çocuğu kovalamışlar ve bir restorandan bıçak alarak onu bıçaklamışlar"

Olayı gören vatandaşlardan Hacı Işık, "Milli sporcular yemek yemeye çıkmış. Yürüyüş Yolu’nda yürürken biri saldırıya uğramış ancak ben sebebini bilmiyorum. Çocuğu kovalamışlar ve bir restorandan bıçak alarak onu bıçaklamışlar. Biz çocuğu yaralı olarak gördük. Bir kadının çığlık atmasıyla yaralı gencin yanından bazıları uzaklaştı. Çocuk yaralıydı, her yeri kan içindeydi. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Daha önce aralarında ne yaşandığını bilmiyorum. Bu hep oluyor, küçük bir tartışmada gençler hemen bıçaklara sarılıyorlar. İzmit’te her akşam böyle olaylara şahit oluyoruz. Yazık, gencecik çocuk. Yemekten sonra sanırım Bursa’ya döneceklerdi" dedi.