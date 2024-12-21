Kocaeli’den Erzurum Palandöken’e giden ve çığ altında kalan milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybetti. Yazgan’ın ailesi ile birlikte Kocaeli’de yaşadığı, yaralılardan birinin ikizi olduğu öğrenildi.

Palandöken Dağı’nda saat 10.00 sıralarında Judo Genç Milli Takımı, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığı sırada çığ düşmesi meydana geldi. Meydana gelen olayda 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çığ altında kalan sporcular hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen ağır yaralanan Emre Yazgan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de Yazgan’ın ikizi Yunus Yazgan olduğu öğrenildi.

"Kağıtspor’umuzun milli sporcusu Emre Yazgan hayatını kaybetti"

Kocaeli’de yaşayan Emre Yazgan’ın ölümünü duyan sevenleri ve spor camiası büyük üzüntü yaşadı. Aileye başsağlığı dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Erzurum Palandöken’de yüksek irtifa kampı sırasında meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden Kağıtspor’umuzun milli sporcusu Emre Yazgan’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.