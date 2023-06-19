Van Büyükşehir Belediyesporun milli judocuları Hira İşnas, Romanya’da yapılan Judo Minikler Balkan Şampiyonasında 28 kiloda 2. olurken, Ammar Kiyağ ise 30 kilogramda 7’nci oldu.

Van Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yer alan judo takımında kulüp antrenörü Rakip Aslan sorumluluğunda mücadele ederek milli takımlara seçilen Hira İşnas (11) ve Ammar Kiyağ (12) başarıları ile göz dolduruyor. Federasyon tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan Türkiye Judo Şampiyonasında rakiplerini mağlup ederek Judo Minikler Milli Takımına girmeye hak kazanan İşnaz ve Kiyağ, 17-18 Haziran tarihlerinde Romanya’nın Sibiu kentinde düzenlenen Balkan Judo Şampiyonasından da madalyayla döndü.

28 kilogramda ter döken İşnas, şampiyonada gümüş madalyonun sahibi olurken, bir diğer Vanlı sporcu Ammar Kiyağ ise 30 kilogramda Balkan yedincisi oldu. Minik sporcuların uluslararası arenada önce Türkiye’yi daha sonra ise Van’ı başarı ile temsil etmelerinin kendilerini oldukça gururlandırdığını ifade eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, Vanlı sporcuların her alanda yer almaları için gayret sarf edeceklerini vurguladı. Başkan Sevinç, "Kulübümüz sporcularının dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla aynı minderde yer almaları bizleri oldukça mutlu ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel’e sporun ve sporcunun yanında oldukları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu başarıların katlanarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Balkan şampiyonasında ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden Hira ve Ammar’ı tebrik ediyor, hayat boyu başarılar diliyoruz" dedi.