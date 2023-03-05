Taşkent Grand Slam’in kapanış gününde kadınlar +78 kiloda milli judocu Hilal Öztürk bronz madalya kazandı.

Taşkent Grand Slam’in kapanış gününde kadınlar +78 kiloda milli judocu Hilal Öztürk bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda puan ile kota hakkı kazandıran ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleşen Grand Slam’in son gününde kadınlar +78 kiloda milli judocu Hilal Öztürk bronz madalya ile kürsüdeki yerini aldı.

Öztürk ilk turu maç yapmadan geçerken, 2. turda Fransız Anne Fatoumata M’Bairo’yu ipponla yendi. Çeyrek final mücadelesinde Çinli Xin Su’ya yenilen Hilal Öztürk, repesaj müsabakasında İtalyan Asya Tavano’yu ipponla yenerek bronz madalya karşılaşmasında Gürcü Sophio Somkhishvili ile eşleşti. Rakibini (3 shido) ipponla yenen judoka organizasyonun kapanışını bronz madalya ile yaptı.

Erkekler müsabakalarında +100 kiloda Münir Ertuğ sıkletinde yedinci oldu.