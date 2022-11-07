Ferhat Arıcan, İngiltere’de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda dördüncü oldu.

Ferhat Arıcan, İngiltere’de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda dördüncü oldu.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda paralel bar aletinde dünya dördüncüsü oldu. Bugün sona erecek şampiyonada bireysel alet finallerine yükselen Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde serisini sundu ve 15.066 puanla şampiyonayı dördüncü olarak tamamladı. Altın madalyayı Çinli Jingyuan Zou, gümüş madalyayı Alman Lukas Dauser ve bronz madalyayı ise Filipinli Carlos Edriel Yulo aldı.