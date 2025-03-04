Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı’nda 7’den 70’e herkese hitap eden Ramazan etkinlikleri düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan öncesinde birlik ve beraberliğin kentteki adeta simgesi haline gelen Milli İrade Meydanı’nı süsledi. Meydandaki etkinlikler, 13.-00-23.00 saatleri arasında Kadir Gecesi’ne kadar devam edecek. Ramazan etkinliklerinin merkezi olan Milli İrade Meydanı her gün konuklarını ağırlayarak bu anlamlı aya yakışır etkinlikler ile Ramazan tüm maneviyatı ile yaşatılacak.

Milli İrade Meydanı’ndaki Ramazan ayının ilk günkü konuğu meddah Yusuf Duru oldu. Sanat Kafe’de çıkılan hikaye yolculuğunda kelimeler zamanın ötesine geçti. Sanat Kafe’den Kaf Dağı’nın ardına uzanan yolculukta çocukların hayal dünyası daha da genişlerken, Yusuf Duru’nun eşsiz hikayeciliğinde Anadolu topraklarının kadim karakterleri günümüz dünyası ile buluştu. Yusuf Duru ayrıca çocuklarla birlikte kendisini izlemeye gelen anne-babalara da seslendi.

Çocukların hayal dünyasına önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Duru, "Çocuklarınızla konuşurken mutlaka göz temasına önem verin. Onları can kulağıyla dinlediğinizi hissettirin. Ben çocukken anneme bir şey söylemek istediğimde sürekli ’anne anne’ diye seslenirdim. Bunun nedeni annemin dikkatini kendi üzerimde toplamaktı. Onları dinleyin ve hayal dünyalarındaki sözlerine her zaman değer verin" dedi.

Söyleşi öncesinde Sanat Kafe’de çocuklar için resim etkinliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Resim Eğitmeni Aynur Haras, çocuklara Ramazan’a özgü bir boyama yaptırdı. Çocuklar eğitmenleri gözetiminde kandil resimlerini diledikleri renkleri kullanarak boyama çalışması yaptı. Ramazan’ın ikinci gününde ise bu defa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kat’ı eğitmeni Özlem Ergün miniklerle bir araya geldi. Bu güzel ve geleneksel sanat hakkında bilgi aktaran Ergün daha sonra çeşitli uygulamalar yaptırdı.

Akşam saatlerinde Sanat Kafe’de gerçekleştirilen "Volkan Abi Kukla Şov" minik izleyicilerin neşesi ve kahkahalarıyla yankılandı.