Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanırken Milli İrade Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan salon programı yoğun ilgiyle karşılandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu.

Milli İrade Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan salon programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle başladı. Programda konuşma yapan Vali Mustafa Eldivan, günün anlam ve önemini belirttikten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve saygıyla anıyorum diyerek programa katılanların ve aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını tebrik etti.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Cumhuriyet Bayramı’na özel çekilen İstiklalden İstikbale adlı video gösterime sunuldu. Okul korosu tarafından günün anlamına uygun şarkılar seslendirilirken salonda Türk bayrakları dalgalandı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen gösterilerden sonra katılımcılar, Cumhuriyet’in 100. yıl anısına hatıra fotoğrafı çekildi.