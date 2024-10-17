Almanya’nın Bergischer HC II takımında forma giyen Hentbol A Milli Takım oyuncularından Çağrı Aydın, Gediz ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla antrenmanlarını Murat Dağı’nda ve ilçe stadında gerçekleştiriyor.

Sporda farkındalık projesi kapsamında ilçeyi ziyaret eden Aydın, Murat Dağı’nın yüksek irtifa antrenmanları için mükemmel bir yer olduğunu ifade etti. Ayrıca, ilçe stadındaki tartan pistin de büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Aydın, "Gediz, milli sporcular için bir antrenman merkezi olabilir. Burada aradığınız her şey mevcut" dedi.

Antrenmanlarına ara vermeden devam eden Aydın, İlçe Spor Müdürlüğü’nün sağladığı tesis imkânlarından dolayı teşekkür ederek, Gediz’de yapılan bu tür çalışmaların spor camiası için büyük önem taşıdığını belirtti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin ise, ilçede gerçekleştirilen bu tür sportif faaliyetlerin gençlere ilham kaynağı olacağını ve Gediz’in sporcu dostu bir ilçe olarak ön plana çıkacağını dile getirdi.