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Utku Açıkgöz’ün misafirperverliğinden dolayı Başkan Yaman’a teşekkür etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle ziyaret son buldu.

Milli halterci Utku Açıkgöz, BaşkanMustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Yaman, “Bayırköy Beldemizin gururu milli haltercimiz Utku Açıkgöz bizleri ziyaret ettiler halterde Bayırköyspor kulübümüzün de formasını giyen genç kardeşimize eğitim ve spor hayatında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman milli halterci Utku Açıkgöz ile bir araya geldi.

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