Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca, Kulüpler Arası Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca, Kulüpler Arası Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden 63 kulüp ve 700’ü aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 6 sporcu ile yer aldı. Şampiyonada; kendinden yaşça büyük sporcular arasında mücadele eden milli sporcu Yaşar Karaca, 73 kg kategorisinde koparmada 125 kg, silkmede 162 kg ve toplamda ise 287 kg kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. Avrupa rekortmeni sporcu Karaca, madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü’nün elinden aldı. Şampiyonada ayrıca, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kulüpler sıralamasında birçok önemli kulübü geride bırakarak 63 kulüp arasında 12’nci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren Karaca ve Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.