U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Muhammet Hamza Bakır ve bronz madalyanın sahibi Adem Burak Uzun için coşkulu karşılama düzenlendi.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde 130 kiloda güreşen milli sporcu Muhammet Hamza Bakır altın madalya kazanırken, 55 kiloda güreşen milli sporcu Adem Burak Uzun bronz madalyanın sahibi oldu. Tarihinde ilk defa dünya şampiyonluğu yaşayan U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı için Esenboğa Havalimanı’nda mehteran takımı eşliğinde karşılama düzenlendi. Milli güreşçileri karşılamaya kulüp yöneticileri, antrenörleri, sporcu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Dünya şampiyonluğundan dolayı mutluluğunu dile getiren milli güreşçi Bakır, “Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Rıza ağabey olimpiyattan sonra güreşi bırakacağını söyledi. Onun bayrağını devralmak noktasında benim için önemli bir basamaktı bu sene. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında; ikinci yüzyıla başlarken ki ilk madalyamız, İstiklal Marşımızı yurt dışında okutmak nasip oldu. Onun mutluluğuyla birlikte ülkemize dönüş yaptık” şeklinde konuştu.

Güreşçi Rıza Kayaalp ile usta çırak ilişkisi ile çalıştıklarının altını çizen Bakır, “Rıza ağabeyimle biz yıllardır birlikte ağabey kardeş şeklinde usta çırak şeklinde devam ediyoruz. O beni hiçbir zaman zaten rakip olarak görmedi. Ben onu her zaman ağabeyim olarak gördüm. Yani onun desteği her zaman benim arkamda bu kulübe gelişimde de önemli katkıları Rıza ağabeyin. Ona çok teşekkür ediyorum buradan” ifadelerini kullandı.

Kayaalp ile çalışmalara devam edeceğini belirten Bakır, “Rıza Ağabeyin Olimpiyat yolu önemli bir son düzlük halinde, bu sene olimpiyatları var. Onu elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlayarak, en iyi şekilde yardımcı olarak desteklerimizi bize en azından o şekilde devam ettireceğiz. İnşallah olimpiyat şampiyonuyla ülkemize dönmeyi, güreş kariyerini noktalamayı Allah ona nasip eder” diye konuştu.

U23 Dünya Şampiyonası öncesinde güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran milli güreşçi Uzun, “Bronz madalya bana nasip oldu. İleriki zamanlarda daha iyi madalyalar nasip olur. Arkamızda olan bütün hocalarımıza, bütün ekibimiz sayesinde, madalyayı aldım. Kulübüme, kulüp hocalarıma, antrenörlerime, teşekkür teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerinden dolayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.