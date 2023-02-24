Turnuvaya çeyrek finalden başlayan Kerem Kamal, Çinli Liguo Cao’yu 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev ile karşılaşan Kerem Kamal, rakibini 8-0’lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında da Kerem Kamal, Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov’u 9-0 yenerek altın madalya kazandı.

Sındırgı’da depremzedelerin tüm ihtiyaçlar karşılanıyor

Sındırgı’da depremzedelerin tüm ihtiyaçlar karşılanıyor

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde grekoromen stil 60 kilogramda mücadele eden BAÜN Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Kerem Kamal, Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov’u 9-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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