Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli gözcü İHA TOGAN'ın ilk teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından, TOGAN'ın ilk teslimatlarına ilişkin bilgiyi paylaştı.

Milli mühendislik çözümlerini güvenlik güçlerinin hizmetine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1556203161471385600

Taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanmak üzere tasarlanan TOGAN, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip bulunuyor. Otonom şekilde havada görev değişimi ve devri yapabilen TOGAN, operatörlere kesintisiz ve uzun süreli gözetleme kabiliyeti sağlıyor.

Tek bir TOGAN platformu, 10 kilometre menzilde 45 dakika boyunca görev yapabiliyor.

TOGAN, "30x optik zoom" seviyeli gündüz ve kızılötesi görüntü sistemleriyle gece ve gündüz efektif operasyon imkanı sunuyor. Platform, özgün otopilot ve bilgisayarlı görü yazılımları sayesinde otonom olarak hareketli hedef takibi yapabiliyor.