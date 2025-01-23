Milli Gençlik Derneği Samsun Kurucu İl Başkanı Mustafa Yunus Gonca ve yönetimi çok sayıda kurum ve kuruluşa ziyaret gerçekleştirerek derneğin vizyon ve misyonunu anlattı.

Milli Gençlik Derneği Samsun İl Başkanı Mustafa Yunus Gonca, derneğin vizyon ve misyonunu anlatmak ve ortak istişare kültürü oluşturabilmek amacıyla Samsun’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı makamında ziyaretinde ahlak ve maneviyat üzerine sohbet eden Gonca, temel misyonlarının iman-İslam ve Kur’an temelinde, insani, milli, manevi ve mesleki değerlerle mücehhez, birlik ve beraberlik içinde bir gençlik oluşturmak istediklerini belirterek, bunun derdiyle yanıp tutuşan, aynı düşüncelere sahip vizyoner isimlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Milli ve yerli gençliğin yanındayız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise gençlikle ilgili her proje ve çalışmada belediye olarak her alanda desteklerinin sürdüğünü kaydetti. Dernekçiliğin önemine değinen Sandıkçı, "Sosyal çalışmalarla insanımıza katkı sunan bütün STK’ların yanındayız. Bu bağlamda Milli Gençlik Samsun’da çok güzel faaliyetler yürütecektir. Milli ve yerli gençliğin yanındayız" dedi.

Gonca ve yönetimi, Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün’ü de makamında ziyaret etti. Başkan Ün, maddi ve manevi olarak bütün birimleriyle Milli Gençliği destekleyeceklerini söyledi.