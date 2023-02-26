Feyenoord, Hollanda Eredivisie’in 23. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fortuna Sittard’ı 4-2 mağlup etti. Feyenoord’da Orkun Kökçü, Fortuna Sittard’da da Oğuzhan Özyakup ile Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı.

Feyenoord, Hollanda Eredivisie’in 23. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fortuna Sittard’ı 4-2 mağlup etti. Feyenoord’da Orkun Kökçü, Fortuna Sittard’da da Oğuzhan Özyakup ile Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı.

Hollanda Eredivisie’in 23. haftasında Fortuna Sittard ile Feyenoord, Fortuna Sittard Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Feyenoord, maçın 10. dakikasında Ximo Navarro’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 16. dakikada Mats Wieffer’in ayağından bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Feyenoord 43. dakikada Santiago Toms Gimenez ile skorunu 3-0’a taşıdı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Fortuna Sittard, 48. dakikada Deroy Duarte’nin golü ile skoru 3-1’e getirdi. Ev sahibinin bu golünden sonra Feyenoord, müsabakanın 63. dakikasında Igor Paixao ile skoru 4-1 yaptı. Fortuna Sittard 84. dakikada Dimitrios Siovas’ın golü farkı tekrara 2’e düşürdü (4-2). Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Feyenoord müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Ligdeki 15. galibiyetini alan Feyenoord puanını 52’ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Fortuna Sittard ise bu sezonki 11. yenilgisini aldı.

Milli futbolcular da karşılaşma oynadı. Feyenoord’da Orkun Kökçü ile Foruna Sittard’da da Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup 11 başladıkları maçta 90 dakika süre aldı. Burak Yılmaz ayrıca Deroy Duarte’nin golünde de asist yaptı.

Gelecek hafta Fortuna Sittard deplasmanda Utrecht ile karşılaşacak. Feyenoord ise evinde Groningen ile mücadele edecek.