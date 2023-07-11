Türk Milli takımının kaptanı ve İnter’de forma giyen başarılı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt’a gelerek, sevenleriyle dolu dolu 3 gün geçirecek.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından İnter’de forma giyen milli oyuncu 12 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te Aydıntepe yol ayrımında karşılanacak. Aynı gün Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi’ni ziyaret edecek olan Çalhanoğlu, ziyaretlerin ardından Saray Bahçesi Atatürk Büstü önünde sevenlerine formalarını imzalayacak. Aynı gün akşam 21.00’de ise Arena Halı Sahada futbol maçında forma giyecek. 13 Temmuz 2023 Perşembe günü Erzurum Köprüsü ile Bent Köprüsü arasında rafting yapacak olan Çalhanoğlu, 14 Temmuz 2023 Cuma günü ise Cirit Müsabakasını izleyerek, at binecek. Çalhanoğlu, Cumartesi günü ise Bayburt’tan ayrılacak.

Türk Milli Takım kaptanlığının yanı sıra dünyanın en prestijli kulüplerinde forma giyerek Bayburtluları gururlandıran ve dünyanın en meşhur Bayburtlularından biri olan Hakan Çalhanoğlu’nun baba ocağına yapacağı ziyareti binlerce hemşehrisi merakla bekliyor.