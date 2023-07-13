İtalya’nın inter takımında forma giyen ve A Milli Futbol Takımı’nın kaptanlığını üstlenen Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği baba ocağı Bayburt’ta Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından inter’de forma giyen milli oyuncu Çalhanoğlu’nu makamında ağırlayan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Millî gururumuz, dünyaca ünlü futbolcu hemşehrimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle her zaman gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Pekmezci’ye misafirperverliğinden ötürü şükranlarını sunan Çalhanoğlu ise, 3 günlük memleket ziyareti için geldiği Bayburt’ta büyük bir coşkuyla karşılandığını belirtti.

Ziyaret anısına milli futbolcuya hediye takdim eden Başkan Pekmezci’ye Çalhanoğlu da imzalı Inter forması hediye etti.

Çalhanoğlu’na belediye ziyaretinde Bayburt Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlu Ayaz Çalhanoğlu, amcası Yaşar Çalhanoğlu, yeğeni Bedirhan Çalhanoğlu ve Bayburtspor eski kaptanı Recep Gümüşhaneli eşlik etti.

Bayburt Belediyesi ziyaretini tamamlayan A Milli Futbol Takımı kaptanı Çalhanoğlu, Başkan Pekmezci ile birlikte belediye tarafından yakın bir zamanda hizmete açılan Bamsı Beyrek Seyir Terasına geçti. Burada cam terasa çıkan Başkan Pekmezci ile milli futbolcu Çalhanoğlu bir süre şehir manzarasını seyrettiler.

Bamsı Beyrek Seyir Terasında bulunan vatandaşların ilgisiyle de karşılaşan Çalhanoğlu ve beraberindekilere Başkan Pekmezci Türk kahvesi ikram etti.

Ailesiyle birlikte Bayburt’ta bulunan Çalhanoğlu, memleketinde geçireceği 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacak.