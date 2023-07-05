Adana’da 24 bin metrekarelik alanda güneş paneli üretimi yapan firma, yıllık 240 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak 600 megavatlık güneş paneli üretimi gerçekleştiriyor. Firma, kapasitelerini 1.2 gigavata çıkartıp, milli enerji hamlesine katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye, 2014’te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünü haziran ayı itibarıyla 10 bin 149 megavata çıkardı. Böylece, elektrik üretiminde güneşin payı yüzde 8’e kadar yükseldi. Enerjideki hamle kaynak çeşitliliği ve arz güvenliğine önemli katkı sağlarken, Türkiye’nin bu alandaki sanayi gücü de her geçen yıl hızla arttı.

Adana’dan 240 bin haneye ‘temiz enerji’

Türkiye’nin milli enerji hamlesine katkı sunmak için Adana’da faaliyet gösteren Bakırlar Enerji, güneş paneli üretimine başladı. Adana Hacı Sabancı OSB’deki üretim tesisi kurulumu için Çinli bir firmayla anlaşma sağlayıp kısa zamanda yatırımı hayata geçiren firma şu anda yıllık 240 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak 600 megavatlık güneş paneli üretimi gerçekleştiriyor.

“Enerji sektörünün önü çok açık”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Bakırlar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bakır, kapasitelerini 1.2 gigavata çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Bakır, “Ülkemizdeki enerji açığını kapatmak için ve yatırımlara yardımcı olabilmek için burada üretim yapıyoruz. Yıllık 600 megavat kapasitemiz var. 240 bin hanenin elektriğini üretebilecek bir yatırım kapasitemiz var. Enerji sektörü önü çok açık bir sektör. Çünkü ülkemizde çok ciddi bir enerji açığı var” ifadelerini kullandı.

“Kendi üretimimizi yapacak hale geleceğiz”

Birçok fabrikanın da temiz enerji için güneş paneli kullanmaya başladığına değinen Bakır, “Şu anda GES yatırımları çok cezbedici bir hale geldi. Çünkü bir arazi yatırımı sanayici için 3,5 - 4 yılda kendisini amorti etmeye başladı. Enerji fiyatları bu kadar yükselmişken ciddi anlamda sanayiciler bu kurulumu yapmak zorunda kalacak. Teşvik ve mevzuatlar bizim için çok önemli. Son yıllarda çok ciddi teşvikler var. İlerleme kat ediyoruz. Türkiye ileride enerji bakımından kendi üretimini yapan bir ülke haline gelecek” diye konuştu.

“AR-GE çalışmalarımız ilerliyor”

Avrupa ülkelerinin Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarına çok önce başladığını ancak Türkiye’nin de bu hıza yetiştiğini söyleyen Bakır, daha sonra şunları kaydetti:

“Avrupa bu GES yatırımları konusunda bizden çok daha önce bu yatırımları yaptı. Biz de güneş paneli noktasında güzel bir yol kat ettik. AR-GE çalışmalarımız ilerliyor. Güneş panelinin hücre üretimine başlayacağız. Türkiye bunu başlattı ancak halen düşük bir kapasitemiz var. Bunu ileriki yıllarda arttırırsak yerli üretim anlamında ilerlemiş olacağız. Burada insan eli değmeden yıllık 600 megavata kadar üretim yapabilecek bir hatta sahibiz. Her geçen gün panellerin üretim teknolojisi değişiyor. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve biz de ilerleme kat ediyoruz.”

Öte yandan Bakır, Avrupa ülkelerinin gelecek yıllarda karbon ayak izi vergisi çıkartacağını, GES yatırımı yapan fabrikaların ise bu vergilerden muaf olacağını sözlerine ekledi.

“Fabrika çatıları değerlendirilmeli”

Üretim yapan her firmanın kendi alanındaki rakipleri ile rekabet edebilmesi için mutlaka enerji maliyetlerini düşürmesi gerektiğini de anlatan Bakır, “Elektrik enerjisi birçok sektör için en önemli maliyet kalemini oluşturuyor. Fabrika çatılarındaki alanların değerlendirilmesi ve öz tüketim gayeli arazi kurulumları bu maliyetlerin düşürülmesi için büyük bir önem taşıyor. Bu noktada depolamalı güneş enerji santrallerindeki gelişmeler, enerjinin depolanarak ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilmesinin önünü açması bizleri daha da heyecanlandırıyor. Kısa vadede ciddi bir AR-GE çalışması ile hücre yatırımı başta olmak üzere depolanabilir enerji alanına yoğunlaşacağız” dedi.