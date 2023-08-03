Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdim edildi.

Kayseri Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ilçe milli eğitim müdürleri, idari personeller, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Her yıl başarı oranının arttığını ve bu durumun da çok sevindirici olduğunu söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Her geçen yıl bu sayı ve kalabalık artıyor. Bu ilimiz, ülkemiz adına çok sevindirici bir durum. Bugün bu salonda Liselere Geçiş Sınavı’nda tam puan alan öğrencilerimiz ve Yükseköğretim’e Geçiş Sınavları’nda ilk 100 ile derece yapan öğrencilerimiz var. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü bu salonda geleceğin mimarları var, hayalleri olanlar var, emek harcayan ve çaba sarf eden, emeğinin ve çabasının karşılığını alanlar var. Bu salonda öğrencilerimize destek veren başta aileleri, öğretmenleri, okul müdürleri, ilçe müdürleri yani çorbada tuzu olan herkes burada ve emeğinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. İstiyoruz ki bizim öğrencilerimiz, çocuklarımız, Türk gençleri geleceği yönlendirebilen, şekillendirebilen, geleceğin ihtiyaçlarıyla donanmış, yeterli düzeyde, en üst düzeyde olan gençlerimiz olsun. Biz istiyoruz ki bu gençler bu ülkeyi kalkındırsın, gelecekte bu bayrağı dünyada her yerde birinci sırada dalgalandırsın. Ancak gençlerimizin emekleriyle biz bu hayallere, gerçeklere sahip olabiliriz” dedi.

Konuşmaların ardından LGS’de Türkiye birincisi olan 19 öğrenci ile YKS’de ilk onda olan 2 öğrenci ve ilk yüzde olan 17 öğrenciye plaketleri ve hediyeleri takdim edildi.