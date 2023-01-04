İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 100.Yıl Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu’nda hem öğrenciler ile bir araya geldi hem de okulda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 100.Yıl Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu’nda hem öğrenciler ile bir araya geldi hem de okulda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 100.Yıl Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul yönetimiyle Aile Okulu ve Okul Temelli Mesleki Gelişim projelerini değerlendiren Yücel, sınıflarda derslere girdi. Öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Yücel, okulda yapılan çalışmalarını inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel; “Amacımız fiziki olarak okulları iyileştirmenin yanında öğrencilerimizin daha sağlıklı bir eğitim almasıdır. Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda okul ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Okullarımızdaki hem kaynaşmayı arttırmak hem de bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek için bu ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu çerçevede okullarımızda Aile Okulu projemiz var. Bakanlığımız ve biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Başarılı olmak için sadece öğrenci eğitimi değil aile eğitimi de çok önemli" dedi.