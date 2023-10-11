Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere hak ettikleri en iyi eğitim şartlarını sunmak için büyük bir özveri içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, kurum çalışanlarıyla kaynaşma yemeğinde ve tanışma değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Kurum yöneticileri, eğitim müfettişleri, birim amirleri, birim koordinatörleri, teknik personel, şef, memur, şoför ve yardımcı hizmet sınıfındaki çalışanlar için düzenlenen kaynaşma yemeğinden sonra toplantıya geçildi. Birim çalışanları, toplantının başlangıcında kendilerini tanıtarak görevleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundular. Daha sonra, eğitim öğretimde, başarının yakalanmasında, koordineli çalışmanın önemine değinen İl Müdürü Nurettin Yılmaz, ekip çalışması ve işbirliği ruhuyla kentte başarıyı yakalamak, öğrencilerin hak ettikleri en iyi eğitim şartlarını sunmak için büyük bir özveri içerisinde çalışacaklarını belirtti. Yılmaz, "Siz kıymetli personellerimizle bir araya gelerek hem moral amaçlı hem de tanışma ve kaynaşma amaçlı bir yemek programı ve sohbetli bir toplantı düzenledik. Sizlerle büyük bir aile gibi birlik ve beraberliğin güzelliği içerisinde, iş disiplini ve iletişim becerileri bakımından daima örnek teşkil eden karakterimizle kurum kültürü ve geleneğine helal getirmeden, hiçbir aksamaya mahal vermeden, devletimizin bize verdiği işleri yürütmeye ve kurumumuza değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle çalışmalarınızda başarılar diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.