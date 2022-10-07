İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları çerçevesinde okul pansiyonlarında incelemelerde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları çerçevesinde okul pansiyonlarında incelemelerde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdi.

Ali Tatlı; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Aşık ve Mustafa Uras eşliğinde, T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunun bölümlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tatlı; öğrencilerin pansiyonda geçirdikleri süre içerisinde daha nitelikli hizmet almalarını, daha mutlu, huzurlu ve ev sıcaklığında olmalarını, pansiyonlardaki yaşam alanlarını severek, isteyerek kullanacakları ve yararlanacakları mekânlar haline getirmeyi, pansiyon hizmetlerinin en az öğrencinin evindeki ihtiyaca cevap verecek kadar nitelikli ve kaliteli olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Pansiyon ziyaretlerine Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık eşliğinde, yönetici ve nöbetçi öğretmenlerin refakatinde pansiyonu gezerek incelemelerde bulundu.

Öğrencilerle sohbetleri esnasında; pansiyonda kalan öğrencilerin ailelerinden uzakta eğitim-öğretim görmesi dolayısıyla, geleceklerini inşa etmek için daha çok çaba harcadıklarını, bu sebeple emeklerinin zayi olmaması için yüksek bir hedef belirleyip çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Tatlı; verimli bir eğitim-öğretim yılı dileklerini ileterek öğrencilerimizin eğitim ortamlarından memnun olduklarını görmenin mutluluğu ile pansiyondan ayrıldı.