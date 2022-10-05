Malatya İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir, meslek okulu ziyaretinde, önlük ve eldiven giyerek öğrencilere yemek ikram etti.

Malatya İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir, meslek okulu ziyaretinde, önlük ve eldiven giyerek öğrencilere yemek ikram etti.

Kadın Müdire Hatice Özdemir, Hacı Hasan Kavuk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezini ziyaret ederek, eğitime yeni başlayan öğrencilerin adına düzenlenen tanışma programına katıldı. Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, diğer ilgili ve yetkililerle Hacı Hasan Kavuk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelen Özdemir, okul bünyesinde bulanan atölyeleri gezerek öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceledi. Özdemir, önlük ve eldiven giyerek davetlilere ve öğrencilere öğlen yemeği dağıttı. Özdemir, daha sonra öğrenciler ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Özdemir, burada yaptığı açıklamada, meslek okullarının önemine temas etti. Özdemir, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ara eleman ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çekerek, "Meslekî ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturuldu" dedi.