Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan

öğrenci, öğretmen ve ailelerini makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Liselere Geçiş Sınavı’nda Türkiye birincisi olan Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Betül Aydemir, İskilip Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Cihat Akbal, Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu öğrencisi Emir Rıza Özkan ve Özel Ada Koleji öğrencisi Zeynep İpek Sakınç ile bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Kodek, öğrenciler, öğretmenler ve aileleri ile bir süre sohbet ettikten sonra tebrik ederek, ödüllerini verdi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, gururlu olduklarını belirterek, "Çorum, liselere giriş sınavında bu yıl önemli başarı elde etti. Okul ve ilçeler bazında analiz çalışmalarını değerlendirerek gelecek senelere daha iyi bir seviyede olmanın gayretinde olacağız. Bizim arzumuz çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için bu başarı oranlarını daha ileriye taşımak. Öğrencilerimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi ve ailelerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz inşallah arzu ettikleri, hayallerini kurdukları liselere kayıtlarını yaptıracaklar" dedi.