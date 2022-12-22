Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin’in 2 masal evi ile Türkiye’de tek il olduğunu belirterek, " Tüm Mersinlileri geleneksel masallarımızı dinlemek için masal evlerimize bekliyoruz" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Ayşe Eceit Anadolu Masal Evini ziyaret etti. Vali Pehlivan, masal evini gezerek öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Masal evinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Pehlivan, çalışmalarından dolayı masal evi öğretmenlerine teşekkür etti.

Mersinlileri geleneksel masalları dinlemeye davet eden İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Çocuklarımızın kadim sözlü kültürümüzün en kıymetli ürünleri olan Anadolu masallarımızla büyümelerini ve atalarımızın deneyimlerinden oluşan destansı hikayelerimizi bilerek yetişmelerini geleneksel kültürümüzün devamı ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi açısından çok önemsiyoruz. Biz eğitimciler bu farkındalıkla Mersin’deki iki masal evimizde evlatlarımızı masallarımızla buluşturuyor, farklı etkinliklerle onlara keyifli bir öğrenme ortamı sağlıyoruz. Ülkemizde iki masal eviyle vatandaşlarımızı buluşturan tek il olarak masal evi sayımızı artırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Tüm Mersinlileri geleneksel masallarımızı dinlemek için masal evlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.