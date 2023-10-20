Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, eğitim öğretimle ilgili denetimlerde bulunmak, ilçelerde görev yapan yönetici, öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmak üzere Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Okul kurum ziyaretleri dahilinde eğitimle ilgili çalışmaları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmak amacı ile ziyaretlerine devam eden Müdür Kartal, ilk olarak Otlukbeli’nde bulunan eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Otlukbeli Kaymakamı Aydın Yanık’ın da eşlik ettiği Otlukbeli Çok Programlı Anadolu Lisesi ziyaretinde ve ilçede bulunan Fatih Ortaokulu, Otlukbeli İHO, Zafer İlkokulu, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ünal Eroğlu Anaokulu ziyaretlerinde okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren, dersliklerde öğrencilere misafir olan İl Müdürü Hacı Ömer Kartal eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, okul kurum ziyaretlerinin ardından Otlukbeli İlçe Kaymakamı Aydın Yanık ve Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş’ı ziyaret etti.

Günün ikinci ilçe ziyaretini Çayırlı ilçesine gerçekleştiren Müdür Kartal; Harmantepe İlkokulu, 29 Ekim İlkokulu, Çayırlı İmam Hatip Ortaokulu ve Çayırlı Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek okullarda yürütülen çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelip dersliklerde öğrencilerin misafiri olan Müdür Kartal, öğrencilere okul kültürü, yardımcı kaynak kitaplar, destekleme ve yetiştirme kursları, liselere hazırlık çalışmaları, üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılım vb. başlıklarda tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal okul kurum ziyaretlerinin ardından Çayırlı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ve Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır’ı ziyaret etti.