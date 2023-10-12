İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, eğitim öğretimle ilgili incelemelerde bulunmak, ilçelerde görev yapan yönetici, öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmak üzere Kemaliye ilçesinde bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Hacı Ömer Kartal’ın ziyaretler çerçevesinde ilk durağı Topkapı İlk-Ortaokulu oldu. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşen Müdür Kartal dersliklerde öğrencilerin misafiri oldu. Öğrencilere değerler eğitimi, millî ve manevi hassasiyetler, okuma kültürü, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılım vb. başlıklarda tecrübe ve tavsiyelerini aktardı.

İl Müdürü Kartal, Topkapı İlk ve Ortaokulu ziyaretinden sonra Nimet Talu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurum yöneticileri ile bir araya gelen Müdür Kartal, Halk Eğitimi Merkezlerinin günümüzdeki önemine değinerek nitelikli kursların açılmasını, ilçe kültürünü öne çıkaracak çalışmaların yapılmasını arzuladıklarını ifade etti.

Ziyaretlerin sonraki duraklarında Hacı Ali Akın Çok Programlı Anadolu Lisesi, İbrahim Gürdamar Anaokulu ve İlkokulu, Eğin İstiklal Ortaokulunu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü yönetici ve öğretmenlerle görüştükten sonra sınıflarda öğrencilerin misafiri oldu.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman’ı ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Kartal, Kemaliye ilçesindeki eğitim öğretim süreçleri ile ilgili istişarelerde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Karaman; İl Müdürüne yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.