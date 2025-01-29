Bayburt Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ömer Faruk Kahraman göreve başladı.

Kahraman göreve başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

“27.01.2025 tarihi itibarıyla Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevime başlamış bulunuyorum. Görevi devraldığım bugünden itibaren cennet vatanımızın kadim şehirlerinden olan Bayburt’a hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor, bizleri bu göreve layık gören Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e şükranlarımı sunuyorum. Bayburt’a, bizlerden önce önemli hizmetlerde bulunmuş İl Milli Eğitim Müdürümüz Rahmi Güney ve geçmişteki kıymetli eğitim yöneticilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Bayburt’umuzun eğitimde hak ettiği seviyeyi yakalaması için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde olacağımızı ve bu kadim şehre layık olmak için mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağımızı öncelikle ifade etmek istiyorum. Bir yandan Bakanlığımızın eğitim politikaları çerçevesinde ilimizde eğitimin niteliğini ve niceliğini artıracak önemli adımlar atarken diğer yandan eğitim camiamızın her bir ferdinin gayreti ve desteğiyle vücut bulacak iyi örnek ve çalışmalarımızla bu süreci destekleyeceğimize yürekten inanıyorum.

Eğitim camiasının, kadim medeniyet beşiği olan bu eşsiz şehirde, eğitimdeki kaliteyi artıracak çalışmaları planlarken mesai arkadaşlarımızla el ele, gönül gönüle; çocuklarımız ve gençlerimiz için en güzel eğitim ortamlarını hazırlamanın gayreti içinde olacağımızı bilmenizi isterim. Zira eğitim camiamızın çeşitli görev ve kademelerinde edindiğimiz bilgi, beceri ve deneyimlerimizin ışığında Bayburt’umuzun eğitim çıtasını daha yukarılara çıkarmak için elimizi ve yüreğimizi her türlü zorluk altına koyacağımızı ifade etmeliyim. Birlik ve beraberlik ruhuyla ilimizi her alanda başarıya taşıma ve eğitimin niteliğini artırma amacıyla bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştireceğimize ve bu çalışmaları yeni ve dinamik projelerle destekleyeceğimize olan inancım tamdır. Eğitime dair bir sözü veya fikri olan herkese gönlümüzün ve makamımızın kapıları sonuna kadar açıktır.

Yolumuz ilim ve irfan yolu, dilimiz sevgi dilidir. Gayemiz istiklal ve istikbal uğruna gözünü budaktan esirgemeyen aziz milletimize ve bu milletin evlatlarına layıkıyla hizmet edebilmektir. Kadim şehrimize hayırlı hizmetler verebilmek dileğiyle çıktığımız bu yolda Rabb’îm yâr ve yardımcımız olsun!

Bu duygu ve düşüncelerle yeni görev yerimin şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimizi, değerli eğitimcilerimizi ve sevgili öğrencilerimizi sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimle selamlıyorum.”