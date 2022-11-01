İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün başkanlığında Bursa’daki ortaokul müdürlerine yönelik düzenlenen toplantı Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün başkanlığında Bursa’daki ortaokul müdürlerine yönelik düzenlenen toplantı Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Müştak Gencer, ortaokul şubelerinden sorumlu ilçe MEM şube müdürleri ve ortaokul müdürleri katıldı.

Ortaokullara yönelik yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa’da bu alanda önemli projeler yürütüldüğünü belirtti. Gür, “Teknoloji dikey ve çok hızlı büyürken bize düşen en büyük görev çocuklarımızı daha çok dinlemek, anlamaya çalışmak ve daha çok sevmektir. Aslında teknoloji bu kadar hızla ilerlerken teknolojinin içinde büyüyen çocuklarımızın daha fazla şefkate ihtiyacı var ve ihtiyaç duydukları konularda bizlere kolaylıkla ulaşabilmeliler. Çocuklarımız, ailelerimizin bizlere birer emaneti. Onların sağlığı, huzuru ve güvenliği her şeyden önemli. Bugünün çocukları gelecekte çalışmaya, üretmeye ve yeni nesiller yetiştirmeye devam edecek. Onları en iyi şekilde yetiştirmek de bizim sorumluluğumuzda. Okul müdürlerimizin öğrencilerimizin hikâyelerini öğrenmeleri ve onları dinlemeleri çocuklarımızı kazanmanın altın anahtarı. “dedi.

Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi doğrultusunda Bursa’daki okullara kazandırılan kütüphanelerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Serkan Gür: “Öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlama noktasında önemli bir rol oynayan kütüphanelerimiz ve içindeki kitaplar şüphesiz çok önemli. Ancak öğrencilerimizin o kitapları severek ve mutlu bir şekilde okuması daha da önemli. Bu konuda çocuklarımızı okul-aile iş birliği içerisinde desteklemeye hassasiyet göstermeliyiz.” dedi.

Genel görüş ve değerlendirmelerin belirtilmesinin ardından toplantı sona erdi.