Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa’da mesleki ve teknik eğitim okullarının müdürleriyle Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya geldi. Gür, Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesinden Sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen ile birlikte katıldığı toplantıda mesleki ve teknik eğitim okullarında yürütülen çalışmalar hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa’da mesleki ve teknik eğitim okullarının müdürleriyle Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya geldi. Gür, Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesinden Sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen ile birlikte katıldığı toplantıda mesleki ve teknik eğitim okullarında yürütülen çalışmalar hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.

Meslek liselerinin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasında lokomotif görevi üstlendiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür gerçekleştirilen toplantıda şunları söyledi: “Tarihi konumu ve günümüze ışık tutan geleneksel zanaat kültürüyle gerek üretim potansiyeli gerek mesleki ve teknik eğitim kapasitesi açısından ülkemiz ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer alan Bursa’mızda okul-sanayi iş birliğini güçlendirmek üzere pek çok çalışmayı hayata geçiriyoruz. “Mesleki Eğitimde İş Birliği” protokollerimizin artması ve genele yayılması için Bursa’mızda sektör temsilcilerimizle ve ilgili STK’larla yoğun bir iş birliği içinde olduğumuzu ifade edebilirim. Güçlü Türkiye’nin yolu, güçlü mesleki eğitimden geçiyor. Tüm kurumlarımızın bu bilinçle hareket etmesi, daha fazla gencimizin üretime dâhil olmalarının önünü açacaktır. Küreselleşen ekonomik yapı içinde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi sektör-öğrenci arasındaki buluşmanın sağlanmasıyla mümkün olabileceğini biliyoruz. Okul müdürlerimizden de yapılan bu çalışmalara destek vermelerini ve bu çalışmaların içinde yer almalarını bekliyorum” dedi.

Serkan Gür, toplantının ardından Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin idareci, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Okulda yürütülen atölye çalışmalarını yerinde inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Gür, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.