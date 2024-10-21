Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Uğrak İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okulun genel durumu hakkında bilgi alan Güney, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin eğitim durumunu yakından takip eden Güney, öğretmenlerle okulun ihtiyaçları ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Okulun fiziki şartları ve eğitim süreçleri üzerine değerlendirmeler yapan Rahmi Güney, öğretmenlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.