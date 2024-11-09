Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ara tatil dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Bu ara tatil, yorgunlukları geride bırakmak, yeni döneme daha enerjik başlamak için güzel bir fırsat” dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde 1 haftalık ilk ara tatil nedeniyle mesaj yayımlayan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şu ifadelere yer verdi:

“Yoğun geçen eğitim-öğretim sürecinde kısa bir mola vermek için bir haftalık ara tatil dönemine giriyoruz. Siz değerli öğrencilerimizin derslerdeki gayretini, öğretmenlerimizin özverili çalışmalarını ve velilerimizin desteğini takdirle karşılıyorum.

Bu ara tatil, yorgunlukları geride bırakmak, yeni döneme daha enerjik başlamak için güzel bir fırsat. Sevgili öğrencilerimiz, tatil sürecini dinlenerek, kendinizi geliştirecek faaliyetlerde bulunarak ve ilgi duyduğunuz alanlarda vakit geçirerek değerlendirmenizi öneriyorum. Bu kısa molayı kitap okuyarak, ailelerinizle vakit geçirerek ve ilgi alanlarınıza yönelik etkinlikler yaparak en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

Değerli öğretmenlerimiz, özverili çalışmalarınızla öğrencilerimize her gün ilham kaynağı oluyorsunuz. Bu tatil sürecinde sizlerin de dinlenmesini ve yenilenmiş bir enerjiyle derslerimize dönmenizi diliyorum.

Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir ara tatil diliyor, gösterdiğiniz tüm çaba için teşekkür ediyorum.”