Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve beraberindekiler anaokullarında incelemelerde bulundu.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve beraberindekiler anaokullarında incelemelerde bulundu.

Okul ziyaretleri çerçevesinde Bayburt Özel Eğitim Anaokulu ve Çoruh Anaokulu ziyaret edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Ramazan Demir’le birlikte ziyaret ettiği Özel Eğitim Anaokulu ve Çoruh Anaokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul yöneticilerinden bilgi alan Güney, sınıfları gezerek öğretmenlerle sohbet edip öğretmenlerin taleplerini dinledi. Ana sınıflarında ki öğrencilerle yakından ilgilenerek öğrencilere oyun ve etkinliklerinde eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney okul yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür ederek ziyaretlerini tamamladı.