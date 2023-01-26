Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ara tatil döneminde köylerde bulunan öğrencilere kitap hediye etti.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ara tatil döneminde köylerde bulunan öğrencilere kitap hediye etti.

Öğrenci velileri ile de sohbet ederek öneri ve beklentilerini dinleyen Gümüş, Safranbolu eğitim ailesine verdikleri desteklerden dolayı velilere teşekkür etti.

Gümüş, "İlçemizde eğitim öğretim gören yaklaşık 11 bin öğrencimiz birinci yarıyılın ardından ara tatil döneminde bulunmaktalar. Öğrencilerimizin ara tatilini nasıl daha faydalı değerlendirdiklerini, görmek, onlarla sohbet etmek ve kitap hediye ederek taşımalı eğitim içerisindeki öğrencilerimizi köylerinde ziyaret ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizle okullarında sık sık beraber olmanın yanı sıra özellikle tatil dönemlerinde köylerinde ve evlerinde de onları velileriyle birlikte ziyaret etmeyi önemsiyoruz. Eğitimde bir öğrenciye dokunmanın, değer vermenin ve onunla sohbet etmenin onların gelecekleri açısından çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı fırsat buldukça hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi zaman zaman ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin yüzlerindeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltı, velilerimizin güler yüzleri ve hayır duaları bizlerin en önemli motivasyon kaynağı. Bu vesileyle ara tatilde bulunan bütün öğrencilerimize verimli bir tatil geçirmeleri temennisiyle iyi tatiller diliyorum" dedi.