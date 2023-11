Kısa süre önce Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Fazilet Durmuş, öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Durmuş, bu çerçevede evinde eğitim alan bir öğrenci ile Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Zübeyde Töstü’yü ziyaret etti. Öğrencinin ailesiyle tanışarak sohbet eden Durmuş, "Öğrencilerimizin sağlıkları her şeyden önemli. Bizlere düşen görev her koşulda evlatlarımıza sahip çıkmak, eğitimlerini en verimli şekilde sürdürmelerini sağlamaktır. Her zaman, her koşulda öğrencilerimizin, velilerimizin yanındayız" dedi.

Mersin’de eğitim camiası olarak büyük bir aile olduklarını kaydeden Durmuş, "Okul içinde de okul dışında da birbirimizin yanındayız. Ben bu ailenin ferdi olarak her hafta bir öğretmenimizi evinde ziyaret edeceğim. Zübeyde Töstü öğretmenime, bizleri evinde ağırladığı için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Bu milli ve manevi değerleriyle sevgi ve şefkat çemberi içinde yaşayan, misafirperver milletin evladı olmaktan, bu büyük aileye katılmaktan ötürü çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle yemek yedi

Durmuş, programı çerçevesinde Mezitli Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile akşam yemeği yedi. Öğrencilerin sofrasına konuk olan Durmuş, "Biz sofrasını paylaşmaktan mutluluk duyan, komşusu açken uyuyamayan bir milletin evlatlarıyız. Bir aile olarak öğrencilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyuyorum. Pansiyonlarımızda misafir olan evlatlarımızın ailesi bizleriz, sizler bizlere emanetsiniz. Türkiye yüzyılında maddi ve manevi değerlerimizle, her alandaki başarılarımızla cumhuriyetimizi daha da yükseltecek, sizlere emanet edeceğiz. Tüm öğrencilerime sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

Kurum personeliyle bir araya geldi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kurum personeliyle de tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Suphi Öner Öğretmenevindeki toplantıda konuşan Durmuş, "Hepimizin ortak hedefi, Mersin’de 417 bin çocuğumuzu cumhuriyetimizin 100. yılında istiklalden istikbale taşımaktır. Her çocuğumuzun kalbine sevgi tohumu ekmek, onunla göz göze gelen herkesin sorumluluğudur. Biz büyük bir aileyiz. Her birinizin gücü nispetinde desteğine ihtiyacımız var. Sizler bize destek olursanız biz bu şehrin çocuklarına daha iyi hizmet verebiliriz. Samimiyet ve güvenle aşamayacağımız sorun olamaz. Sevgi dili, tüm sorunları çözer. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.